Okan Buruk'tan 'Kaleci Transferi' Yanıtı: 'Günay'dan Memnunuz' Diyerek Açıkladı

Futbolsevelerin heyecanla beklediği 2025-2026 Süper Lig sezonunun ilk maçı Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanandı. Son üç senenin şampiyonu Galatasaray, açılış maçında ev sahibi Gaziantep FK'yi 3-0 yendi. Sarı-kırmızılı oyuncular başarılı performanslarıyla dikkat çekerken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Okan Buruk, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ve oyuncularının performansından mutlu olduğunu ifade etti.

FORVET YOK BARIŞ ALPER VAR

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, kendi oyunlarını oynamaya çalıştıklarını söylediği maçta, Gaziantep'te kazanmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Alvaro Morata'nın kadroda yer almadığı maçta forvet olarak Barış Alper Yılmaz'ı oynatan ve milli oyuncudan 2 gol ve 1 asist katkısı alan Buruk, oyuncusuna övgüde bulundu.

Okan Buruk

OYUNCULARA ÖVGÜ

Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Özellikle santrafor bölgesinde oynayan Barış Alper Yılmaz'ın performansı, golleri ve gayreti 90 dakika boyunca çok önemliydi. Yunus sakat dönmüştü, onu belirli bir süre kullandık. O da oyun içerisinde çok iyi işler yaptı. Sane'nin özellikle ikinci yarıdaki performansı çok etkileyiciydi. Bütün futbolcular için çok zor bir gündü aslında. Yani sıcakta oynamak performansı düşürebiliyor" diyerek genel olarak takımca iyi olduklarını söyledi.

OSİMHEN NEDEN YOKTU?

Okan Buruk, bir gazetecinin "Osimhen'i neden Gaziantep'e getirmediniz?" sorusuna "Osimhen, 5-6 günlük bir antrenman süresi geçirdi. Bu süreç içerisinde de burada oynaması onun için risk olabilirdi. Kendisiyle de bunu konuştum. O da bu maçı dinlenerek geçmeyi ve bir sonraki maça en azından süre alabilecek şekilde olmayı düşündüğü söyledi" şeklinde yanıt verdi.

KALECİ TRANSFERİNDE SON DURUM

Kaleci Günay Güvenç'in performansından da memnun olduklarını belirten Buruk, taraftarın merakla beklediği kaleci transferi ile ilgili çalışmalarından bahsetti. Çalışmaya devam ettiklerini söyleyen teknik direktör, "Başkanımız, yönetim kurulumuz ve Abdullah Kavukçu çalışmalarını sürdürüyor. Bizim için önemli olan tabii ki kadro yapısı, kadro kalitesi. Muslera burada 13 yıl süre aldı, önemli bir hizmet verdi. Galatasaray'a yakışacak bir kaleci almak isteriz" diye konuştu.

Kaynak: AA