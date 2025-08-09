Fenerbahçe'den Hakem Tepkisi: 'Aynı Senaryo Yeniden Devreye Sokuldu'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Gaziantep – Galatasaray maçının hakemi Ali Şansalan’a sert tepki gösterdi. Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Komsuoğlu, hakem kararlarının yıllardır aynı takım lehine tekrarladığını savundu.

"Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar geçmişken, yıllardır hafızalara kazınan hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine sahnelenmiştir." ifadelerini kullanan Komsuoğlu, "Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz." dedi.

'HESABI SORULMALI'

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu’nun, bu duruma neden olan Merkez Hakem Kurulu’ndan hesap sorması gerektiğini belirten Komsuoğlu, hem VAR atamasının hem de Ali Şansalan’ın bu maça verilmesinin “zihniyeti açıkça ortaya koyduğunu” dile getirdi.

“MHK Başkanı’nın tüm ilişkileri araştırılmalıdır” diyen Komsuoğlu, "Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

