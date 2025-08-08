Beşiktaş'ta Bir Ayrılık Daha

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılan isimler de bir bir duyurulmaya devam ediyor. Son olarak genç oyuncu Yakup Arda Kılıç da Novi Pazar'ın yolunu tuttu.

Beşiktaş, genç futbolcularından Yakup Arda Kılıç’ın Novi Pazar’a transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-26 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar’a geçici transfer olmuştur. Yakup Arda Kılıç’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi.

Kaynak: AA

Beşiktaş
