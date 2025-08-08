Transferini Resmen Duyurdular: Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor, Yolun Açık Olsun!

Galatasaray'dan Almanya devi Bayern Münih'e transfer olan ancak burada beklentilerin altında kalan Sacha Boey için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig'de rekor kırarak 30 milyon euro bonservisle Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Boey, ezeli rakibe imzayı atıyor. Transferini resmen duyurdular. İşte Sacha Boey haberinin detayları...

Transferini Resmen Duyurdular: Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor, Yolun Açık Olsun!
Bu sezon Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan Sacha Boey için ezeli rakip harekete geçti. Alman devinde istenileni bulamayan Boey, kararını verdi.

GALATASARAY'IN RADARINDA BULUNUYORDU

Süper Lig'den 30 milyon Euro karşılığında Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, bu yaz ayrılma kararı aldı. Birçok kulübün radarında olan Fransız yıldız eski takımı Galatasaray'ında gündemindeydi. Boey sonunda kararını verdi.

EZELİ RAKİBE İMZAYI ATIYOR

Fransa basınında yer alan haberlere göre; Sacha Boey için eski takımı Rennes'in ezeli rakibi Marsilya devreye girdi ve transferi bitirmeye çok yaklaştı. Oyuncuyu Fransa'ya getiren ve görüşmelerde bulunan Marsilya, Bayern Münih ile de anlaşarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Sacha Boey, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 21 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 921 dakika sahada kalan 24 yaşındaki sağ bek, 1 gol ve 4 asistle oynadı.

