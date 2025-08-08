Fenerbahçe'de Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Deprem! Mourinho 24 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti: Gözüm Seni Görmesin
Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetimden birçok takviye yapılmaya devam ederken takımdan gönderilecek isimler netleşmeye başladı. Gelen son dakika ayrılık bilgisi ise taraftarları şaşkına çevirdi. Feyenoord mağlubiyeti sonrası Jose Mourinho neşteri vurdu. 24 milyon euroluk yıldız oyuncu takıma veda ediyor. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin detayları...
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de transfer mesaisi sürüyor. Özellikle Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'ye İngiltere'den talip çıktı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, Faslı oyuncu için transfer çalışmalarına başladı. Feyenoord mağlubiyeti sonrası Jose Mourinho'nun bu ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.
Transfer mesaisine devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler peş peşe geliyor. Takımın yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'ye İngiltere'den talip çıktı. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, sarı-lacivertlilerin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için çalışmalara başladı.
İNGİLTERE'DEN 40 MİLYON EUROLUK DEV TEKLİF
Haberin detaylarında Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk bir teklif yapacağı ifade edildi. Özellikle Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Feyenoord mağlubiyeti sonrası bu ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 30 gol atmıştı. Faslı golcü, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 52 resmi maçta 30 golün yanı sıra, 7 de asist yapmıştı.