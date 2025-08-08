Beşiktaş'ın Yeni Transferi Wilfred Ndidi İstanbul'da! İşte Bonservisi...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Ndidi resmen Beşiktaş'ta! Transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri olması beklenen Wilfred Ndidi, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul’a geldi.

ANLAŞMA TAMAM, İŞTE MALİYETİ

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8 milyon avro ödenecektir." denildi.

KARİYERİ

Kariyerine ülkesinde başlayan ve 2015'te Belçika temsilcisi Genk ile Avrupa'ya adım atan Ndidi, Ocak 2017'de 17 milyon 600 bin avro bedelle Leicester City'ye transfer oldu. Premier Lig'de toplam 220 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 7 kez gol sevinci yaşadı. Wilfred Onyinye Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nda da 65 maçta forma giydi.

Kaynak: AA