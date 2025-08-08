Tammy Abraham Avrupa'da Kanatlandı! Beşiktaş Tarihine Geçti
Beşiktaş'ın St. Patrick's’i deplasmanda 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada Tammy Abraham fırtınası esti. Abraham, attığı üç golle Beşiktaş tarihine geçti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi elemesinde St. Patrick's’i deplasmanda 4-1’le geçerken, siyah-beyazlıların yeni transferi Tammy Abraham adeta gol şov yaptı.
İngiliz oyuncu Beşiktaş formasıyla ilk hat-trickini yaparken, kulüp tarihine de adını yazdırdı. Tammy Abraham, 14, 23 ve 34’üncü dakikalarda fileleri havalandırdı.
St Patrick's filelerine üç gol gönderen Tammy Abraham, karşılaşmaya damga vurdu ve Avrupa arenasında ilk yarıda hat-trick yapan il Beşiktaşlı oldu.
UEFA Avrupa Kupası elemesinde Shakhtar Donetsk ile oynanan ilk maçta da bir gol atan Abraham, Beşiktaş formasıyla 3 maçta 4 gole imza atmış oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: