Tammy Abraham Avrupa'da Kanatlandı! Beşiktaş Tarihine Geçti

Beşiktaş'ın St. Patrick's’i deplasmanda 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada Tammy Abraham fırtınası esti. Abraham, attığı üç golle Beşiktaş tarihine geçti.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi elemesinde St. Patrick's’i deplasmanda 4-1’le geçerken, siyah-beyazlıların yeni transferi Tammy Abraham adeta gol şov yaptı.

İngiliz oyuncu Beşiktaş formasıyla ilk hat-trickini yaparken, kulüp tarihine de adını yazdırdı. Tammy Abraham, 14, 23 ve 34’üncü dakikalarda fileleri havalandırdı.

Tammy Abraham 21 dakika içinde 3 gol kaydetti.

St Patrick's filelerine üç gol gönderen Tammy Abraham, karşılaşmaya damga vurdu ve Avrupa arenasında ilk yarıda hat-trick yapan il Beşiktaşlı oldu.

UEFA Avrupa Kupası elemesinde Shakhtar Donetsk ile oynanan ilk maçta da bir gol atan Abraham, Beşiktaş formasıyla 3 maçta 4 gole imza atmış oldu.

