Beşiktaş, Avrupa’da Tur Kapısını Araladı! St. Patrick’s'ı Mağlup Etti

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, İrlanda temsilcisi St. Patrick’s’i deplasmanda 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti. Siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında üstün oyunuyla dikkat çekti.

AVRUPA MACERASINA KONFERANS LİGİ’NDE DEVAM

Sezona UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımına elenerek başlayan Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam ediyor. 10 bin kişilik Tallaght Stadı’nda oynanan karşılaşmada takım, üstün performansıyla sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

JOAO MARİO VE ABRAHAM SAHNEYE ÇIKTI

Maçın başından itibaren oyunu kontrol eden Beşiktaş, kanatlardan etkili ataklar geliştirdi. Portekizli Joao Mario, 30 dakikalık sürede 1 gol ve 1 asistle öne çıktı. Siyah-beyazlılar, öne geçtikten sonra baskısını artırdı ve yeni transfer Tammy Abraham’ın ceza sahasında bulduğu fırsatları gole çevirmesiyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDA ST. PATRİCK’S’İN CEVABI

İkinci yarıya golle başlayan İrlanda ekibi, farkı kapatmak için ataklarını artırdı. Ancak Beşiktaş kalecisi Mert Günok, kritik kurtarışlarıyla takımının ritminin bozulmasını engelledi. Savunmada zaman zaman boşluklar yaşansa da skor avantajı korundu.

RÖVANŞ TÜPRAŞ STADI’NDA

Beşiktaş, turu garantilemek için 14 Ağustos Perşembe günü rövanş maçında St. Patrick’s’i sahasında ağırlayacak. Tur atlayan ekip, play-off turunda Lausanne ile Astana eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İRLANDA TAKIMLARINA KARŞI İLK GALİBİYET

Avrupa kupalarında ilk kez bir İrlanda takımıyla eşleşen Beşiktaş, sahadan farklı bir skorla galip ayrıldı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Joao Mario ile Tammy Abraham (3) kaydetti. St. Patrick’s ise geçtiğimiz sezon Başakşehir karşısında da istediği sonucu alamamıştı.

SEZONUN İLK ZAFERİ DUBLİN’DE GELDİ

Shakhtar Donetsk’e karşı iki maçta toplam 6 gol yiyen Beşiktaş, bu sezonun ilk galibiyetini St. Patrick’s karşısında elde etti. Avrupa kupalarında son dört maçında gol yemeyen İrlanda ekibine karşı oynanan üstün futbol, taraftarlara yeni sezonda umut verdi.

JOAO MARİO’NUN GOL SERİSİ SÜRÜYOR

Portekizli yıldız Joao Mario, St. Patrick’s karşısında da skor üretmeyi sürdürdü. 8. dakikada takımını öne geçiren golü atan oyuncu, bu sezon ikinci golünü kaydetmiş oldu.

TAMMY ABRAHAM TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş’ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, karşılaşmanın ilk yarısında attığı 3 golle “hat trick” yaptı ve kulüp tarihine geçti. 14, 23 ve penaltıdan 43. dakikada kaydettiği gollerle takımını rahatlatan Abraham, sadece 29 dakikada hat trick yapmayı başardı.

RASHİCA KADRODA YOKTU

Beşiktaş’ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, hastalığı nedeniyle maçı kaçırdı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Rashica’nın otelde istirahat ettiğini ve kadroda yer almadığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ SAVUNMADA GÜVEN VEREMEDİ

Siyah-beyazlılar, güçlü oyununa rağmen kalesini gole kapatamadı. 49. dakikada Simon Power’ın golüne engel olamayan Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi’nde kalesinde toplamda 6 gol gördü.

PLAY-OFF RAKİBİ LAUSANNE VEYA ASTANA OLACAK

Beşiktaş’ın rakibi St. Patrick’s’i elediği takdirde karşılaşacağı takım belli olacak. İsviçre temsilcisi Lausanne, Astana’yı sahasında 3-1 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. Play-off turunda bu eşleşmenin galibiyle karşılaşacak olan Beşiktaş, gruplara kalma yolunda önemli bir sınav verecek.

Kaynak: AA