A Milliler, Litvanya ile Oynadığı Hazırlık Maçında Parkeden Mağlup Ayrıldı

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Litvanya’ya 91-70’lik skorla yenildi.

A Milliler, Litvanya ile Oynadığı Hazırlık Maçında Parkeden Mağlup Ayrıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mücadele, İstanbul’da bulunan Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşti.

Ay-yıldızlı ekip karşılaşmaya Berk İbrahim Uğurlu, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven’den oluşan beşliyle başladı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte saha kenarından takip etti.

TBMM Bilim, Sanayi, Teknoloji ve Enerji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da tribünlerde yer alarak milli takıma destek verdi.

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
A Milli Erkek Basketbol Takımı
Türk Müziğinin Minik Serçesi'ydi: Sezen Aksu'nun Gerçek İsmini Görünce Çok Şaşıracaksınız! Meğer Yıllarca Herkesten Saklamış Gerçek İsmini Duyunca Şaşkına Döneceksiniz!
Başakşehir Norveç’te Güldü: Viking Deplasmanında 3-1’lik Galibiyet Başakşehir Norveç’te Güldü! Viking'i Devirdi
Sakaryaspor Yeni Transferlerini Duyurdu Sakaryaspor Yeni Transferlerini Duyurdu
AKP'nin Önemli İsimden Kara Haber: Yüzde 2 Bin Zam Geliyor, Hazırlıklı Olun! Yüzde 2 Bin Zam Geliyor!
ÇOK OKUNANLAR
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
Siyasette Tüm Dengeler Sil Baştan! Meclis'te Yeni İttifak Kuruluyor: '5+2' Detayı... Siyasette Tüm Dengeler Sil Baştan! Meclis'te Yeni İttifak Kuruluyor: '5+2' Detayı...
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti