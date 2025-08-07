A Milliler, Litvanya ile Oynadığı Hazırlık Maçında Parkeden Mağlup Ayrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mücadele, İstanbul’da bulunan Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşti.

Ay-yıldızlı ekip karşılaşmaya Berk İbrahim Uğurlu, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven’den oluşan beşliyle başladı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte saha kenarından takip etti.

TBMM Bilim, Sanayi, Teknoloji ve Enerji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da tribünlerde yer alarak milli takıma destek verdi.

