Başakşehir Norveç’te Güldü: Viking Deplasmanında 3-1’lik Galibiyet

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında İstanbul Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking'e konuk oldu. Turuncu-lacivertliler, rakibini deplasmanda 3-1 mağlup ederek önemli bir avantaj yakaladı.

EV SAHİBİ ERKEN ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Viking öne geçti. Takımın hücum oyuncusu Svendsen, Başakşehir savunmasının hatasını iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi: 1-0

DENİZ TÜRÜÇ’TEN SKORA DENGE GELDİ

60. akikada Başakşehir skoru eşitledi. Hızlı gelişen atakta Ömer Ali Şahiner’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdikten sonra yaptığı etkili vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1

OPERİ’DEN KRİTİK GOL

79. dakikada İstanbul temsilcisi üstünlüğü ele geçirdi. Umut Güneş’in ceza sahası yayına doğru gönderdiği pası kontrol eden Operi, sol çaprazdan sert ve isabetli bir vuruş yaparak takımını öne taşıdı: 1-2

SELKE NOKTAYI KOYDU

Uzatma dakikalarında Başakşehir farkı ikiye çıkardı. 90+4. dakikada Operi’nin savunma arkasına gönderdiği uzun pası iyi değerlendiren Selke, kaleci Klaesson'u geçtikten sonra açısını bulup sağ çaprazdan ağları sarstı: 1-3

BAŞAKŞEHİR AVANTAJLA DÖNÜYOR

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Başakşehir, ikinci maç öncesinde tur için büyük avantaj elde etti.

Maç Detayları

Stat: Viking Stadı

Hakemler: Miguel Nogueira, Paulo Bras, Nelson Pereira (Portekiz)

Viking İlk 11:

Klaesson, Heggheim, Falchener, Baertelsen, Bjorshol (61' Haugen), Askildsen (67' Kvia-Egeskog), Bell, Alte (80' Hansen), Svendsen (80' D'Agostino), Tripic, Berisha (61' Austbo)

Başakşehir İlk 11:

Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner (78' Umut Güneş), Crespo (78' Ömer Faruk Beyaz), Yusuf Sarı (17' Deniz Türüç), Brnic (58' Shomurodov), Da Costa (58' Selke)

Goller:

2’ Svendsen (Viking)

60’ Deniz Türüç (Başakşehir)

79’ Operi (Başakşehir)

90+4’ Selke (Başakşehir)



Sarı Kartlar:

65’ Muhammed Şengezer (Başakşehir)

78’ Haugen (Viking)



Kaynak: AA