Sakaryaspor Yeni Transferlerini Duyurdu
Sakaryaspor, 34 yaşındaki stoper Salih Dursun ve 22 yaşındaki forvet oyuncusu Umechı Akuazaoku’yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Yeşil-siyahlılar, 34 yaşındaki stoper Salih Dursun ve 22 yaşındaki forvet oyuncusu Umechı Akuazaoku’yu kadrosuna kattı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
İki oyuncu için ortak bir imza töreni gerçekleştirildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Salih Dursun ve Umechi Akuazaoku ile anlaşmaya varmıştır. Kendilerine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: İHA
