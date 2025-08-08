Galatasaray'ı Elinin Tersiyle İtmişti: Fenerbahçe Brezilyalı Gol Makinesini Kaptı! Ali Koç Özel Jetiyle İstanbul'a Ayak Bastıracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a karşı 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor. Özellikle orta sahadaki eksikliği kapatmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, on numara pozisyonu için sürpriz bir ismi gündemine aldı! Buna göre kanarya, MLS ekibi Cincinnati’nin yıldızı Evander’i gündemine aldı. Brezilyalı oyuncu, geçmişte Galatasaray'ın transfer yörüngesindeydi.

FENERBAHÇE'DEN 10 NUMARAYA SÜRPRİZ TRANSFER

Şu ana kadar kadrosuna Milan Skriniar, Nelson Semedo, Archie Brown ve Jhon Duran'ı katan Fenerbahçe, sol kanat için Kerem Aktürkoğlu ile görüşürken 10 numara pozisyonu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin, Brezilyalı 10 numara Evander'le ilgilendiği öne sürüldü.

ALİ KOÇ 29 GÖLLÜK SAMBACIYI KAPTI GETİRİYOR

Foot Mercato’dan Santi Aouna’nın haberine göre, 27 yaşındaki Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Evander’in peşinde. Vasco da Gama, Midtjylland ve Portland gibi takımlarda forma giyen, Midtjylland döneminde Galatasaray’ın transfer hedefinde olan Evander, MLS ekibi Cincinnati’de forma giyiyor.

Bu sezon Cincinnati ile çıktığı 29 maçta 19 gol atıp 10 asist yapan Evander, MLS’in en iyi oyuncularından biri olarak öne çıktı. Sambacı orta saha, kanat bölgesinde de oynama özelliğinin yanında, tekniği, pasörlüğü, yaratıcılığı ve skorerliği ile öne çıkıyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ

Brezilyalı futbolcu Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyerken Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmiş ancak Evander, Portland'ı tercih etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi