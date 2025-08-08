Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı Olsun

Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandırıldı. Bu sezon birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte öncelikli hedef stoper bölgesi. Bu doğrultuda Cimbom'dan sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetim 2005'li Polonyalı stopere imzayı attırıyor. Defansa ilaç olacak, hayırlı uğurlu olsun. İşte sürpriz transferin detayları...

Son Güncelleme:
Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı Olsun
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Hücum hattına dünya yıldızlarını katan sarı-kırmızılı yönetimden stoper bölgesine Polonyalı 2005'li genç stoper devreye alındı. Teknik direktör Okan Buruk talimatları verdi.

GALATASARAY'A 2005'Lİ STOPER TAKVİYESİ

Defans hattına ek takviyede bulunmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi. Cimbom, Legia Varşova'da oynayan 2005 doğumlu savunmacı Jan Ziolkowski ile ilgili nabız yoklandığı öğrenildi. Jan Ziolkowski, Galatasaray'ın hem bugünü hem de geleceği için bir yatırım anlamına geliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un ise bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı Olsun - Resim : 1

TEK ADAY DEĞİL ELDE SEÇENEKLER BULUNUYOR

Son aylarda Roma ve Udinese de oyuncuyu yokladı. Ancak Legia'nın beklediği rakamlara çıkamadılar.

Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı Olsun - Resim : 2

Aslan'ın Ziolkowski dışında Bayern Münih'ten Kim Min-Jae ve Paris Saint Germain forması giyen Brezilyalı stoper Lucas Beraldo'yu da düşündüğü bilinirken teknik direktör Okan Buruk ile yapılacak görüşmesi sonrası nihai karara varılması bekleniyor.

Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu OlsunGalatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu OlsunSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Okan Buruk transfer
Son Güncelleme:
Galatasaray'ı Elinin Tersiyle İtmişti: Fenerbahçe Brezilyalı Gol Makinesini Kaptı! Ali Koç Özel Jetiyle İstanbul'a Ayak Bastıracak Fenerbahçe'den Sürpriz Transfer Atağı
Tammy Abraham Avrupa'da Kanatlandı! Beşiktaş Tarihine Geçti Tammy Abraham Avrupa'da Kanatlandı! Beşiktaş Tarihine Geçti
Süper Lig'de Yılın Bombası! Sergen Yalçın Yeşil Sahalara Geri Dönüyor, Hoş Geldin Yuvana Yeşil Sahalara Geri Dönüyor
Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu
Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Adım Geldi! SGK Uygulaması İptal Edildi Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi SGK'nın Uygulamasını İptal Etti
Damlaya Damlaya Ev İçin Son Çağrı! Ne Faiz Ne Kredi Derdi Var, Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün
MEB'den 21 Özel Okula Neşter! Ruhsatları İptal Edildi MEB'den 21 Özel Okula Neşter
Kandilli Duyurdu! Adana'da Deprem Kandilli Duyurdu! Adana'da Deprem