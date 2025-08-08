Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Hücum hattına dünya yıldızlarını katan sarı-kırmızılı yönetimden stoper bölgesine Polonyalı 2005'li genç stoper devreye alındı. Teknik direktör Okan Buruk talimatları verdi.

GALATASARAY'A 2005'Lİ STOPER TAKVİYESİ

Defans hattına ek takviyede bulunmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi. Cimbom, Legia Varşova'da oynayan 2005 doğumlu savunmacı Jan Ziolkowski ile ilgili nabız yoklandığı öğrenildi. Jan Ziolkowski, Galatasaray'ın hem bugünü hem de geleceği için bir yatırım anlamına geliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un ise bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

TEK ADAY DEĞİL ELDE SEÇENEKLER BULUNUYOR

Son aylarda Roma ve Udinese de oyuncuyu yokladı. Ancak Legia'nın beklediği rakamlara çıkamadılar.

Aslan'ın Ziolkowski dışında Bayern Münih'ten Kim Min-Jae ve Paris Saint Germain forması giyen Brezilyalı stoper Lucas Beraldo'yu da düşündüğü bilinirken teknik direktör Okan Buruk ile yapılacak görüşmesi sonrası nihai karara varılması bekleniyor.

