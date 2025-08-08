Süper Lig'de Yılın Bombası! Sergen Yalçın Yeşil Sahalara Geri Dönüyor, Hoş Geldin Yuvana

Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'un yolunu tutan ancak burada istediği başarıyı elde edemeyen teknik direktör Sergen Yalçın, flaş bir karar aldı. Geçtiğimiz günlerde tekrardan Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın, yeşil sahalara geri dönme kararı aldı. Deneyimli ismin teknik ekibini oluşturmaya başladığı ve gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

Süper Lig'de Yılın Bombası! Sergen Yalçın Yeşil Sahalara Geri Dönüyor, Hoş Geldin Yuvana
Sergen Yalçın cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

Ole Gunnar Solskjaer ile sallantılı bir dönemden geçen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iddiaları tekrardan gündeme geldi. Hatta taraftarlar Sergen Yalçın'ı görmek istediğini belirtmiş ve seslerini yükseltmişti.

SERGEN YALÇIN YEŞİL SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Antalyaspor'daki kısa macerasının ardından sessizliğini koruyan Sergen Yalçın, sonunda sahalara geri dönüyor. Teknik ekibini oluşturmaya başlayan başarılı çalıştırıcı, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Yalçın'a yurt dışından da taliplerin olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı OlsunGalatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı OlsunSpor

