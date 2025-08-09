Galatasaray Yeni Sezona Galibiyetle Başladı! İlk Maçta 3 Gol, 2 Penaltı, 1 Kırmızı Kart...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti 9. ve 45+12. dakikalarda penaltıdan Barış Alper Yılmaz, 16. dakikada ise Eren Elmalı getirdi.

BOZAN'A KIRMIZI KART

Gaziantep FK’da kaleci Burak Bozan, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek 11. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla son şampiyon Galatasaray, 2025-2026 sezonuna 3 puanla başladı, Gaziantep FK ise haftayı puansız kapattı.

BARIŞ ALPER YILDIZLAŞTI

Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane, ilk kez resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Mücadelede 2 gol ve 1 asistle oynayan Barış Alper Yılmaz, santrforsuz çıkılan karşılaşmada takımını sırtlayan isim oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo ise 745 gün aradan sonra yeniden Galatasaray formasıyla resmi maça çıktı. Son olarak 25 Temmuz 2023’te UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde forma giyen Zaniolo, 2 yıl 14 gün sonra Gaziantep deplasmanında sahaya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakika Sara'nın korner atışından gelen topuna hamle yapan Sallai, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı neticesinde saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

12. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu kaleci Mustafa Burak Bozan'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.

16. dakikada Sara'nın sol çaprazdan ara pasıyla ceza sahasında buluşan Barış Alper Yılmaz'ın gönderdiği topa bekletmeden vuran Eren Elmalı'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

45+1 dakikada Sara'nın soldan uzun pasıyla ceza sahası dışında buluşan Sane'nin aşırtma vuruşunda top, kalenin üstünden auta çıktı.

45+11. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, Bacuna'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

45+12. dakikada topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu filelerle buluşturdu: 0-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Sane'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta top yandan auta çıktı.

58. Enver Kulasin'in ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Boateng'in şutunda topu kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.



64. dakikada Sanchez'in savunmadan gönderdiği uzun topa, kaleci Mustafa Burak Bozan ceza sahası yayı üzerinde elle müdahale etti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Ali Şansalan, kaleci Mustafa Burak Bozan'ı doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

65. dakikada serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Sara'nın şutunda top yandan auta gitti.

89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta çıktı.

Karşılaşma konuk ekip Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi