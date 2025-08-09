Kerem Aktürkoğlu Transferinde İşler Karıştı: Fenerbahçe'ye Ne Zaman Gelecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu transferi Benfica tarafının işi ağırdan alması nedeniyle sürüncemede kalırken, milli yıldızın ne zaman İstanbul’a geleceği ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-offra muhtemel rakipleri arasında yer alan Benfica’nın sarı-lacivertlilerin Feyenoord’a elenmesi beklediği önerildi.

Kerem Aktürkoğlu’nun gidişine ancak bu şekilde onay verileceği iddiası Portekiz basınında yer aldı. Fenerbahçe’nin play-offa yükselmesi durumunda ise işler daha da karışacak.

Kaynak: Haber Merkezi