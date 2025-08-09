Büyük Şok: İlk Maçtan Sezonu Kapattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK, geçen sezonun şampiyonu Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşma 3-0 sarı-kırmızılı ekin üstünlüğü ile biterken, ilk yarıda talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Gaziantep FK'nın Fransız sağ beki Salem M'Bakata, 35. dakikada sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

M'Bakata sahadan sedyeyle ayrıldı.

Gaziantep FK teknik direktörü İsmet Taşdemir karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, M’Bakata’nın çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı.

Taşdemir açıklamasında, “Oyuncumuz Mbakata sezonu kapattı. Çapraz bağlarından kötü bir sakatlık geçirdi. Maalesef sezon sonuna kadar bizimle olmayacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA