Büyük Şok: İlk Maçtan Sezonu Kapattı

Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'da dikkat çeken bir eksiklik yaşandı. MBakata'nın sezonu kapattığı açıklandı.

Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK, geçen sezonun şampiyonu Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşma 3-0 sarı-kırmızılı ekin üstünlüğü ile biterken, ilk yarıda talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Gaziantep FK'nın Fransız sağ beki Salem M'Bakata, 35. dakikada sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

Büyük Şok: İlk Maçtan Sezonu Kapattı - Resim : 1
M'Bakata sahadan sedyeyle ayrıldı.

Gaziantep FK teknik direktörü İsmet Taşdemir karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, M’Bakata’nın çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı.

Taşdemir açıklamasında, “Oyuncumuz Mbakata sezonu kapattı. Çapraz bağlarından kötü bir sakatlık geçirdi. Maalesef sezon sonuna kadar bizimle olmayacak” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Yeni Sezona Galibiyetle Başladı! İlk Maçta 3 Gol, 2 Penaltı, 1 Kırmızı Kart...Galatasaray Yeni Sezona Galibiyetle Başladı! İlk Maçta 3 Gol, 2 Penaltı, 1 Kırmızı Kart...Spor

Kaynak: AA

