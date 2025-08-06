Fenerbahçe Her Konuda Anlaşmıştı: Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu Planı Ortaya Çıktı

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Fenerbahçe sol kanat transferi için Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşırken, Benfica’nın işi ağırdan alması nedeniyle bu hedefine henüz ulaşamadı.

Kerem Aktürkoğlu transferinin neden hala gerçekleşmediği de ortaya çıktı. Benfica ile pazarlıklar sürerken, Portekiz ekibinin Kerem’i bırakmamasının asıl nedeninin para değil play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali olduğu belirtildi.

Benfica’nın Şampiyonlar Ligi’ne kalmadan Kerem’i bırakmayı düşünmediği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi