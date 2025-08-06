Fenerbahçe İçin Gemileri Yakmıştı: Kerem Aktürkoğlu İçin Bekletilen Uçak Havalandı

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için Portekiz'in Lizbon kentinde beklettiği uçak havalandı. Uçakta kimlerin yer aldığı belli oldu.

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Fenerbahçe İçin Gemileri Yakmıştı: Kerem Aktürkoğlu İçin Bekletilen Uçak Havalandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için iddialı bir kadro kurmak için çabalarını sürdüren Fenerbahçe eski Galatasaray futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etmek için çalışmalarını sürdürürken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için Lizbon’da beklettiği özel jetin İstanbul’a doğru havalandığını yazdı.

Fenerbahçe İçin Gemileri Yakmıştı: Kerem Aktürkoğlu İçin Bekletilen Uçak Havalandı - Resim : 1

Uçağın transfer görüşmelerine katılan yönetim kurulu üyelerini taşıdığı bildirilirken, Kerem Aktürkoğlu için yapılan görüşmelerde henüz bir sonuç alınamadı.

Kerem Aktürkoğlu’nun sakatlığı nedeniyle Benfica’nın Nice maçı kadrosunda yer almadığı açıklanmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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