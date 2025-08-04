Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e Ezeli Rakiple Geri Dönüyor: Fenerbahçe'den Alacağı Maaş Belli Oldu

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Süper Lig'de 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dikkat çeken bir hamleye imza attı. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, takviye yapmak istediği bölgelerden olan sol kanat için çarpıcı bir anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli ekip, Portekiz ekibi Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezonun başında 12 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, transferin tamamlanması durumunda yıllık 5 milyon euro ücret ve bonuslar içeren bir sözleşmeye imza atacak.

BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, 26 yaşındaki sol kanat ile anlaşmasının ardından kulübü Benfica ile de görüşmelere başladı. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlığı devam ederken görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Bu transfer için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da oldukça istekli olduğu belirtildi.

KEREM'DEN 16 GOL VE 13 ASİST

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da 54 maçta forma giydi. Bu maçlarda 16 gol kaydeden ve 13 asist yapan 26 yaşındaki futbolcu, 29 gole direkt olarak katkı sağladı.

Kaynak: DHA