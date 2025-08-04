Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e Ezeli Rakiple Geri Dönüyor: Fenerbahçe'den Alacağı Maaş Belli Oldu
Geçen sezonun başında Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e ezeli rakiple geri dönüyor. Fenerbahçe, 26 yaşındaki sol kanatla her konuda anlaşma sağlayarak bonservis için kulübüyle masaya oturdu. Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli kulüpten yıllık 5 milyon euro net ücret ve bonuslar içeren bir gelir elde edecek.
Süper Lig'de 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dikkat çeken bir hamleye imza attı. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, takviye yapmak istediği bölgelerden olan sol kanat için çarpıcı bir anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertli ekip, Portekiz ekibi Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezonun başında 12 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, transferin tamamlanması durumunda yıllık 5 milyon euro ücret ve bonuslar içeren bir sözleşmeye imza atacak.
BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR
Fenerbahçe, 26 yaşındaki sol kanat ile anlaşmasının ardından kulübü Benfica ile de görüşmelere başladı. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlığı devam ederken görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Bu transfer için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da oldukça istekli olduğu belirtildi.
KEREM'DEN 16 GOL VE 13 ASİST
Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da 54 maçta forma giydi. Bu maçlarda 16 gol kaydeden ve 13 asist yapan 26 yaşındaki futbolcu, 29 gole direkt olarak katkı sağladı.
Kaynak: DHA