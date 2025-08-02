RAMS Park'ta Gol Düellosu: Torreira Parladı, Galatasaray Son Provada Lazio ile Yenişemedi

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Süper Lig devi Galatasaray, sezonun son hazırlık maçında Serie A temsilcisi Lazio’yu RAMS Park’ta konuk etti. Gol düellosuda kazanan çıkmadı. Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Dev karşılaşmanın heyecanı tv100’de yaşandı.

Takımlar karşılaşmaya şu 11'lerle çıktı:

GALATASARAY: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Eren, Sane, Sara, Torreira, Lemina, Sallai.

LAZIO: Mandas, Hysaj, Marusic, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

İŞTE MAÇTA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

1' Maçta ilk düdük geldi!

10' Galatasaray, Lazio karşısında Lucas Torreira ile eşitliği bozdu.

Serbest vuruşta Sara'nın ortasına arka direkte kafayı vuran Torreira, Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.

33' Lazio'da Rovella'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Cancellieri topu indirdi, Davinson Sanchez'in dizine çarpan top kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu.

40'Galatasaray'da hücumda etkisini gösteren Abdülkerim Bardakcı'nın uzak mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Mandas güçlükle kornere çeldi.

45+1 Zaccagni düzgün bir vuruşla Lazio'yu 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

46' Nefes kesen mücadelede ikinci yarı başladı.

62' Galatasaray'da Barış Alper, Köhn, Jelert ve Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu. Kaan, Lemina, Abdülkerim ve Sane oyundan alındı.

67' Galatasaray savunmasındaki açıklığı değerlendiren Pedro, kaleci Günay'ın kalesinde olmadığı bir anda kaleyi yokladı ancak top ağlarla buluşmadı.

74' Lucas Torreira yıldız gibi parladı! Sara'nın pasında ceza alanı dışından müthiş bir plase vuruş yapan Torreira, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-2'ye getirdi.

90' Galatasaray, Lazio ile oynadığı hazırlık maçından 2-2'lik beraberlik ile ayrıldı. Galatasaray'ın gollerinin ikisini de Lucas Torreira kaydederken, iki golün de asistini Gabriel Sara yaptı. Lazio'nun gollerini ise Davinson Sanchez (kendi kalesine) ve Mattia Zaccagni kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi