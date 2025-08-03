Galatasaray, Altyapıya 7 Oyuncu Transfer Etti

Galatasaray, futbol akademisine Altınordu'dan 17 yaşındaki Arda Yılmaz, 16 yaşındaki Mustafa Duru ve 13 yaşındaki Ömer Özyurt, Ümraniyespor'dan 14 yaşındaki Görkem Buğra Sağlamdemir ve Arda Arıkan, Talas Belediyespor'dan 15 yaşındaki Muhammed Mustafa Cingöz ve 14 yaşındaki Mehmet Emin Dabaz'ı transfer etti.

Son Güncelleme:
Galatasaray, Altyapıya 7 Oyuncu Transfer Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Futbol Akademisi, transfer çalışmaları kapsamında Altınordu'dan 17 yaşındaki Arda Yılmaz, 16 yaşındaki Mustafa Duru ve 13 yaşındaki Ömer Özyurt, Ümraniyespor'dan 14 yaşındaki Görkem Buğra Sağlamdemir ve Arda Arıkan, Talas Belediyespor'dan 15 yaşındaki Muhammed Mustafa Cingöz ve 14 yaşındaki Mehmet Emin Dabaz ile sözleşme imzaladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ve Futbol Akademisi idari yetkilileri ile sporcuların aileleri katıldı.

Açıklamada, "Yeni transferlerimize Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer dileriz." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Hafta Sonu Şans Bu 3 Burcun Kapısını Çalacak Hafta Sonu Şans Bu 3 Burcun Kapısını Çalacak
Galatasaray, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklara Start Verdi Galatasaray, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklara Start Verdi
Kahinler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor! Astrologlar Geleceği Görebilen Burçları Açıkladı Kahinler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor! Astrologlar Geleceği Görebilen Burçları Açıkladı
Aslan Sahaya Çıktı, Türkiye Tek Kanalı İzledi: Galatasaray-Lazio Maçı Milyonları Tv100 Ekranlarına Kilitledi Aslan Sahaya Çıktı, Türkiye Tek Kanalı İzledi
ÇOK OKUNANLAR
İşte Sahte Diploma Çetesinin Lideri... Kabarık Dosyası Herkesi Şoke Etti İşte Sahte Diploma Çetesinin Lideri
‘Selahattin Demirtaş Tahliye Edilebilir’ Avukatı Tarih Verdi ‘Selahattin Demirtaş Tahliye Edilebilir’
Bakan Tekin Kararını Açıkladı: LGS İptal Edilecek mi? LGS İptal Edilecek mi?
AKP’de ‘Erken Seçim’ Hareketliliği! Açıklamalar Peş Peşe Geldi… Kafalar Karıştı AKP’de ‘Erken Seçim’ Hareketliliği! Açıklamalar Peş Peşe Geldi… Kafalar Karıştı
8.8’lik Felaketin Ardından Rusya'da Yeni Deprem! Tsunami Uyarısı Verildi, Kıyılar Boşaltılıyor 8.8’lik Felaketin Ardından Rusya'da Yeni Deprem