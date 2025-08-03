Aslan Sahaya Çıktı, Türkiye Tek Kanalı İzledi: Galatasaray-Lazio Maçı Milyonları Tv100 Ekranlarına Kilitledi

Dün akşam Galatasaray-Lazio maçını yayınlayarak Victor Osimhen başta olmak üzere pek çok özel isimle röportaj yapan tv100, reytinglerde zirveye oturdu.

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Aslan Sahaya Çıktı, Türkiye Tek Kanalı İzledi: Galatasaray-Lazio Maçı Milyonları Tv100 Ekranlarına Kilitledi
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Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio'yu RAMS Park'ta ağırladı. 2-2 beraberlikle biten hazırlık maçının tamamı tv100'de ekrana gelirken, maçın öncesi ve sonrasında yaşanan heyecanı gözler önüne seren yayınlar da yine tv100 ekranlarındaydı.

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi Victor Osimhen ile bir diğer güçlü transfer Leroy Sane'nin stadyumda yapılan imza törenini de izleyiciyle buluşturan tv100, Türkiye'ye kesin dönüş yapan Osimhen'le ilk röportajı gerçekleştiren kanal da oldu.

Aslan Sahaya Çıktı, Türkiye Tek Kanalı İzledi: Galatasaray-Lazio Maçı Milyonları Tv100 Ekranlarına Kilitledi - Resim : 1

DİKKAT ÇEKEN RÖPORTAJLAR

Osimhen'in yanı sıra Sane, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ile de röportaj yapan tv100'de Haluk Yürekli ve Harika Ertunç'un saha kenarından sunumu ve canlı bağlantıları, izleyenleri ekran başına kilitledi. Murat Kosova’nın anlatımıyla Galatasaray-Lazio maç yayınını milyonlarca futbolseverin evine taşıyan tv100, tüm kategorilerde reytingde zirveye yerleşti.

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Kaynak: tv100

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