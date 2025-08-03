Beşiktaş Ayrılığı Resmen Açıkladı! Yeni Takımı da Belli Oldu

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonlu kiralık olarak İtalya Serie A kulübü Cagliari'ye transfer oldu. Kulüp, transferi resmi hesabından açıkladı.

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Beşiktaş Ayrılığı Resmen Açıkladı! Yeni Takımı da Belli Oldu
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UEFA elemelerinde elenerek hayal kırıklığına uğrayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüp son olarak 20 yaşındaki milli forvetleri Semih Kılıçsoy’un vedasını resmi olarak açıkladı. Beşiktaş Kılıçsoy’un satın alma opsiyonuyla Cagliari’ye kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş Ayrılığı Resmen Açıkladı! Yeni Takımı da Belli Oldu - Resim : 1

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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