Beşiktaş Ayrılığı Resmen Açıkladı! Yeni Takımı da Belli Oldu

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UEFA elemelerinde elenerek hayal kırıklığına uğrayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüp son olarak 20 yaşındaki milli forvetleri Semih Kılıçsoy’un vedasını resmi olarak açıkladı. Beşiktaş Kılıçsoy’un satın alma opsiyonuyla Cagliari’ye kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Kaynak: Haber Merkezi