Galatasaray Yeni Formasını Yıldızlarla Tanıttı

Victor Osimhen transferiyle futbol tarihine geçen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da yeni formasını tanıttı. Sarı-kırmızılı kulübün forma tanıtım videosunda takımın yıldızları yer aldı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Galatasaray Yeni Formasını Yıldızlarla Tanıttı
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Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu olan Galatasaray, beşinci yıldızı taktıktan sonra transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. 11 Haziran'da Bayern Münih'ten Alman milli futbolcu Leroy Sane'yi transfer ettiklerini duyuran sarı-kırmızılıar, asıl bombayı ise geçtiğimiz günlerde Victor Osimhen ile yaptı. Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Nijeryalı santraforu 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer eden kulüp, şimdi de tanıtım aşamasına geçti.

Türk futbol tarihinin en pahalı transferinin açıklandığı gün Victor Osimhen için özel bir forma, maske ve atkının bulunduğu kutuyu satışa sunan Galatasaray, hemen arkasından 2025-2026 sezonu alternatif formasının da satışa çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptıkları video paylaşımla yeni formalarını taraftara tanıttı.

Galatasaray Yeni Formasını Yıldızlarla Tanıttı - Resim : 1

TANITIMDA OYUNCULAR YER ALDI

Galatasaray, forma tasarımının, kulübün kurulduğu yer olan Galatasaray Lisesi'nden (Mekteb-i Sultani) ilham alındığı vurguladığı bir video çekime imza attı. Forma tanıtım videosunda takımın oyuncularından Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Ismail Jakobs ve Eren Elmalı yer aldı.

Galatasaray'ın yeni alternatif formaları sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sarı-kırmızılı taraftarın çoğu, sosyal medyadaki paylaşımlarında formayı beğendiklerini söylerken, bazı kullanıcılar da tasarımı beğenmediklerini ifade etti.

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