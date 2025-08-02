Dev Kapışma İçin Geri Sayım Başladı! tv100'de Futbol Şöleni... Galatasaray–Lazio Maçı Bu Akşam

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Şampiyon Galatasaray, İtalya'nın devi Lazio ile karşılaşıyor. Taraftarın heyecanla beklediği bu zorlu mücadele, bugün saat 21.00 itibarıyla TV100 ekranlarında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖZEL YAYIN

Murat Kosava ve Haluk Yürekli, maç öncesi saha kenarından gerçekleştireceği özel röportajlarla, sürpriz konuklarla, izleyicilere futbol dolu bir program sunacak. Harika Ertunç futbolculara mikrofon uzatacak.

GALATASARAY- LAZİO MAÇI

Murat Kosova’nın anlatımıyla maç keyfi tv100’de yaşanacak. Maç sırasında stadyumda yaşanacak coşkuyu evlerinize taşıyacak olan TV100, Galatasaray taraftarlarının yaratacağı atmosferi de ekranlara getirecek.

MAÇ SONRASI ÖZEL YAYIN

Murat Kosava ve Haluk Yürekli, özel konuklarıyla ve usta yorumcularla maçın analizini yapacak, futbolcuların performansını değerlendirecek.

Maç Önü Özel Yayın - Cumartesi 20.00

GS-Lazio Maçı – Cumartesi 21.00

Maç Sonu Özel Yayın Cumartesi 22.45

Kaynak: tv100