Osimhen Resmen Galatasaray'da! İşte Transferin Maliyeti

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Galatasaray, dün itibarıyla İstanbul'a gelen ve bugün sağlık kontrollerinden geçen Victor Osimhen ile resmî mukaveleyi imzaladı.

Galatasaray, Osimhen'in 4 yıllık imza attığını duyurdu ve futbolcu için Napoli'ye 75 milyon euro net bonservisin yanı sıra sonraki satışın kâr bedelinden yüzde 10 da bonus ödeneceğini duyurdu.

Golcü futbolcunun ise yıllık 15 milyon euro sabit maaşla birlikte 1 milyon euro sadakat primi ve 5 milyon euro da imaj hakkı kazanacağı açıklandı.

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Kaynak: Haber Merkezi