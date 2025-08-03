Doncic 3 Yıllık İmzayı Attı

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NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers, Luka Doncic ile 3 yıl için 165 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı.

NBA'den yapılan açıklamada, "Luka Doncic, gelecek yaz serbest oyuncu statüsüne düşmeden yeni takımıyla uzun vadeli bir gelecek kurmak için Los Angeles Lakers ile 3 yıllığına 165 milyon dolar tutarında maksimum sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma, Doncic'in 2028 yılına kadar Los Angeles'ta kalmasını sağlıyor." denildi.

Kaynak: AA