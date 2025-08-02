Mourinho Ali Koç'un Davetini Geri Çevirdi

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Fenerbahçe ile Chobani arasında imzalanan dev sponsorluk anlaşmasının ardından etkinlik üstüne etkinlik düzenlenirken, şimdi de bir gala gecesi düzenlendi.

Davete Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya ve şirket yöneticileri katılırken, bir ismin yokluğu dikkat çekti.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun Başkan Ali Koç’un davet etmesine rağmen galaya katılmaması gözlerden kaçmadı.

Fenerbahçe’nin Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunun ilk maçına sayılı gün kalmasını gerekçe gösteren Mourinho’nun rakibi analiz etmek için etkinliğe katılmadığı öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi