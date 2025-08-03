Trabzonspor, Sezon Hazırlıklarına Devam Etti
Trabzonspor, sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti.
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanı öncesinde Oleksandr Zubkov için doğum günü pastası kesildi.
Bordo-mavililer, ısınma hareketlerinin ardından antrenman maçı yaptı.
Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başlayacak.
Kaynak: AA
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