Trabzonspor, Sezon Hazırlıklarına Devam Etti

Trabzonspor, sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti.

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Trabzonspor, Sezon Hazırlıklarına Devam Etti
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanı öncesinde Oleksandr Zubkov için doğum günü pastası kesildi.

Bordo-mavililer, ısınma hareketlerinin ardından antrenman maçı yaptı.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: AA

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