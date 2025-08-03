Galatasaray, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklara Start Verdi
Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına Kemerburgaz’daki Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı idmanla başladı.
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Galatasaray'da ünün antrenmanı, dinamik ısınma egzersizleriyle start aldı ve ardından oyuncular topa sahip olma odaklı çalışmalar gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk’un yönetimindeki idman, U19 takımıyla yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına 5 Ağustos Salı günü saat 18.30’da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Kaynak: DHA
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