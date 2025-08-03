Galatasaray, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklara Start Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray'da ünün antrenmanı, dinamik ısınma egzersizleriyle start aldı ve ardından oyuncular topa sahip olma odaklı çalışmalar gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk’un yönetimindeki idman, U19 takımıyla yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına 5 Ağustos Salı günü saat 18.30’da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA