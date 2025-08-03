İngiltere Premier Lig Takımlarından Chelsea’den 43 Milyon Euroluk Transfer

Premier Lig’in köklü ekiplerinden Chelsea, Hollanda'nın Ajax kulübünden 19 yaşındaki sol bek Jorrel Hato’yu renklerine bağladı. Londra temsilcisi, genç yıldızla uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. İngiliz basınına göre transferin maliyeti yaklaşık 43 milyon avro.

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İngiltere Premier Lig Takımlarından Chelsea’den 43 Milyon Euroluk Transfer
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İngiltere’nin yıldız takımlarından Chelsea, yeni transferini duyurdu. Chelsea, 19 yaşındaki sol bek Jorrel Hato’yu renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig Takımlarından Chelsea’den 43 Milyon Euroluk Transfer - Resim : 1

43 MİLYON AVRO

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Hollandalı oyuncuyla 2032 yılına kadar geçerli olacak bir anlaşmaya varıldığı belirtildi. İngiliz basınına göre transferin maliyeti yaklaşık 43 milyon avro.

'CHELSEA EN DOĞRU YER'

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Hato, Chelsea’ye katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek “Kariyerimde bir sonraki adımı atmak istedim. Chelsea bu adım için en doğru yer. Bu fırsat beni çok heyecanlandırıyor” dedi.

İngiltere Premier Lig Takımlarından Chelsea’den 43 Milyon Euroluk Transfer - Resim : 2

Ajax altyapısında yetişen ve genç yaşına rağmen istikrarlı bir performans sergileyen Hato, A takımla çıktığı 111 karşılaşmada 4 gol kaydetti. Sol bek mevkisinde görev yapan Hato, hem savunmadaki direnci hem de hücuma katkısıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: AA

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