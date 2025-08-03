İngiltere Premier Lig Takımlarından Chelsea’den 43 Milyon Euroluk Transfer

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere’nin yıldız takımlarından Chelsea, yeni transferini duyurdu. Chelsea, 19 yaşındaki sol bek Jorrel Hato’yu renklerine bağladı.

43 MİLYON AVRO

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Hollandalı oyuncuyla 2032 yılına kadar geçerli olacak bir anlaşmaya varıldığı belirtildi. İngiliz basınına göre transferin maliyeti yaklaşık 43 milyon avro.

'CHELSEA EN DOĞRU YER'

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Hato, Chelsea’ye katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek “Kariyerimde bir sonraki adımı atmak istedim. Chelsea bu adım için en doğru yer. Bu fırsat beni çok heyecanlandırıyor” dedi.

Ajax altyapısında yetişen ve genç yaşına rağmen istikrarlı bir performans sergileyen Hato, A takımla çıktığı 111 karşılaşmada 4 gol kaydetti. Sol bek mevkisinde görev yapan Hato, hem savunmadaki direnci hem de hücuma katkısıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: AA