Efsane Kaptandan Acı Haber

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Portekiz ekibi Porto’nun eski kaptanı Jorga Costa, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 53 yaşında yaşamını yitirdi.

Kulüpten Costa’nın hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Jorge Costa aramızdan ayrıldı. Bizden biri, bir lider, bir kaptan, bir rol model. Porto'nun bir sembolü" ifadeleri kullanıldı.

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Porto'da defans oyuncusu olarak yer alan Costa, 2003 yılında UEFA Kupası ve 2004'de UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmıştı.

2006 yılında profesyonel futbol kariyerine son veren Costa, son olarak Porto'da genel direktörlük görevinde bulundu.

Mourinho da Feyenoord karşılaşmasının öncesinde düzenlenen basın toplantısında, “Takımda bazen liderleriniz vardır. Jorge de tam olarak liderdi. Benim ifademle takımda çöpü toplayan isimdi. Bir teknik direktör için böyle bir oyuncuya sahip olmak harikadır. Vefatından dolayı çok üzgünüm. Geçmiş hikayemin bir parçası. Şimdi futbola değil ona odaklanmak istiyorum. Çocuklarını da tanıyorum ve bu durumdan dolayı çok mutsuzum" diye konuştu.

Kaynak: İHA