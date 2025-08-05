Benfica'dan 'Kerem Aktürkoğlu' Açıklaması

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için Benfica cephesinden açıklama geldi. Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcunun Nice karşısında oynayamayacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
Benfica'dan 'Kerem Aktürkoğlu' Açıklaması
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken, bir numaralı hedef Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu haline geldi.

Benfica cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu sakatlığı nedeniyle son antrenmana katılmazken, Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcunun Nice karşısında oynayamayacağını duyurdu.

Lage, "Türkiye'den gelen haberlerle ilgili olarak, bu transfer dönemi... Transfer dönemi bitince konuşma fırsatım olacak" dedi.

Kerem’in Nice maçında forma giymeyecek olması Fenerbahçe’ye transferine kısa bir süre kaldığı şeklinde yorumlandı.

Bomba Transferde Çarpıcı Detay! Kerem Aktürkoğlu'nu İkna Eden 2 Fenerbahçeli Belli OlduBomba Transferde Çarpıcı Detay! Kerem Aktürkoğlu'nu İkna Eden 2 Fenerbahçeli Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe
Son Güncelleme:
TFF'den Süper Lig'de 3 Maça Erteleme Kararı! Süper Lig'deki 3 Maç Ertelendi
Süper Lig Devinden Transferde Flaş Hamle! Jadon Sancho Onayı Verdi, Uçağa Atladı Geliyor Süper Lig Devinden Transferde Flaş Hamle!
Dursun Özbek Sinirden Çıldıracak! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Yılın Transfer Çalımı: Ali Koç 70 Milyon Euroluk Dünya Starını Getiriyor Galatasaray’a Yılın Transfer Çalımı
Fenerbahçe Kararını Verdi! Şoke Eden 'Mert Hakan Yandaş' Hamlesi: Sosyal Medya Yıkıldı Fenerbahçe'den 'Mert Hakan' Hamlesi
O İlimizde Ekmeğe Okkalı Zam! Artık O fiyattan Satılacak O İlimizde Ekmeğe Okkalı Zam!
ÇOK OKUNANLAR
2000-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! Kademeli Emeklilik Müjdesi Yolda: Gözler Meclis’te, İşte Detaylar… 2000-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat!
Xabi Alonso Emri Verdi, Real Madrid Yönetimi Direkt Uyguladı: Arda Güler’e Ağza Alınmayacak Sözler! Arda Güler’e Ağza Alınmayacak Sözler!
Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor
2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu! Bağ-Kurluya Erken Emeklilik, 3600 Ek Gösterge, 100 Bin Taşerona Kadro… 2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu!
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Krizi! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Krizi!