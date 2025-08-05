Benfica'dan 'Kerem Aktürkoğlu' Açıklaması

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Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken, bir numaralı hedef Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu haline geldi.

Benfica cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu sakatlığı nedeniyle son antrenmana katılmazken, Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcunun Nice karşısında oynayamayacağını duyurdu.

Lage, "Türkiye'den gelen haberlerle ilgili olarak, bu transfer dönemi... Transfer dönemi bitince konuşma fırsatım olacak" dedi.

Kerem’in Nice maçında forma giymeyecek olması Fenerbahçe’ye transferine kısa bir süre kaldığı şeklinde yorumlandı.

Kaynak: Haber Merkezi