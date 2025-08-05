Fenerbahçe Kararını Verdi! Şoke Eden 'Mert Hakan Yandaş' Hamlesi: Sosyal Medya Yıkıldı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Feyenoord maçının heyecanını yaşayan Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de geçen sezon 1. kaptanlık görevini üstlenen Edin Dzeko'nun ayrılığının arkasından bu görevi alacak yeni kişi belli oldu.

Sarı-lacivertli takım, 1. kaptan olarak Mert Hakan Yandaş'ı belirledi. Diğer kaptanlar için ise farklı bir uygulamaya gidilmesine karar verildi. Teknik Direktör Jose Mourinho, Mert Hakan Yandaş'ın sahada olmadığı zamanlarda İrfan Can Kahveci, Fred ve Skriniar arasında seçim yapma kararı aldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Mert Hakan Yandaş'ın yokluğunda sabit bir kaptan olmayacak ve Portekizli teknik adam, maça göre bu isimlerden birini seçecek. Bu uygulamanın kulübün geçmişinde olmayan bir yöntem olması da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bazı taraftarlar uygulamanın saçma ve istikrarsız olacağını söylerken, bazıları da çoğu maçta ilk 11'de yer almayan Mert Hakan Yandaş ismini sorguladı. Bazı taraftarlar da bu sistemin daha adil olduğunu ve huzur ortamı oluşturacağını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi