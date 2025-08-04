Fenerbahçe'yle Anlaşmıştı: Kerem'den Şoke Eden Haber

Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlandığı bildirildi.

Fenerbahçe'yle Anlaşmıştı: Kerem'den Şoke Eden Haber
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Fenerbahçe’de şu an için transfer hedeflerinin en üstünde yer alan Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu’ndan şoke eden bir haber geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Tur elemesinde Fransa’nın Nice ekibiyle mücadele edecek olan Benfica hazırlıklarını sürdürürken, millli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’ndan herkesi şaşırtan bir haber geldi.

Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı kaydedilen Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’nın ikna edilmesi beklenirken, yıldız oyuncunun sakatlandığı bildirildi.

Portekiz basınından Record, Kerem Aktürkoğlu’nun sağ ayak bileğinin burkulduğunu yazdı. Kerem’in Nice maçlarını kaçıracağı iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e Ezeli Rakiple Geri Dönüyor: Fenerbahçe'den Alacağı Maaş Belli OlduKerem Aktürkoğlu Süper Lig'e Ezeli Rakiple Geri Dönüyor: Fenerbahçe'den Alacağı Maaş Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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