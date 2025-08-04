Acun Ilıcalı Paylaştı, Fenerbahçelileri Heyecan Sardı

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için bastırırken, Acun Ilıcalı'nın paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı.

Acun Ilıcalı Paylaştı, Fenerbahçelileri Heyecan Sardı
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Fenerbahçe’de Benfica’dan transfer edilmesi hedeflenen Kerem Aktürkoğlu konusunda hareketli saatler yaşanırken, sarı-lacivertli ekibin eski Asbaşkanı Acun Ilıcalı sosyal medyadan heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağlarken, Benfica’yı ikna etmek için çaba sarfediliyordu.

Acun Ilıcalı sosyal medya paylaşımında 3 adet ‘alev’ emojisi paylaştı.

Ilıcalı’nın paylaşımı çok sayıda taraftar tarafından Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde ‘hareketlilik’ olarak yorumlandı.

Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e Ezeli Rakiple Geri Dönüyor: Fenerbahçe'den Alacağı Maaş Belli OlduKerem Aktürkoğlu Süper Lig'e Ezeli Rakiple Geri Dönüyor: Fenerbahçe'den Alacağı Maaş Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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