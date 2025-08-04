Acun Ilıcalı Paylaştı, Fenerbahçelileri Heyecan Sardı

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Fenerbahçe’de Benfica’dan transfer edilmesi hedeflenen Kerem Aktürkoğlu konusunda hareketli saatler yaşanırken, sarı-lacivertli ekibin eski Asbaşkanı Acun Ilıcalı sosyal medyadan heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağlarken, Benfica’yı ikna etmek için çaba sarfediliyordu.

Acun Ilıcalı sosyal medya paylaşımında 3 adet ‘alev’ emojisi paylaştı.

🔥🔥🔥 — Acun Ilıcalı (@acunilicali) August 4, 2025

Ilıcalı’nın paylaşımı çok sayıda taraftar tarafından Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde ‘hareketlilik’ olarak yorumlandı.

Kaynak: Haber Merkezi