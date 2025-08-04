O Takımda Asla Forma Giymem Demişti: Mert Hakan Yandaş Adım Adım Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor: Taraftarlar Şaşkına Dönecek
Süper Lig ekiplerinde transferde yoğun mesai harcanmaya devam ediliyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yönetiminde yoğun mesailer harcanmaya devam edilirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Mert Hakan Yandaş, ezeli rakibe imzayı atıyor. O takımda oynamam demişti ancak sürpriz bir kararla imzayı atıyor. İşte Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkası…
Geçen sezon Portekizli teknik direktör Jose Mourinho tarafından şans verilmeyen ve yedek kulübesine çekilen Mert Hakan Yandaş ile ilgili karar verildi. Yıldız oyuncu ezeli rakibe imzayı atıyor.
MERT HAKAN YANDAŞ EZELİ RAKİBİNE İMZAYI ATIYOR
Ortaya çıkan Mert Hakan Yandaş haberleri de gündeme damga vurdu. Milli yıldız ezeli rakibe imzayı atıyor.
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir İstanbul ekibinin oyuncuyu transfer listesine eklediği öğrenildi.
Söz konusu kulüp, tecrübeli futbolcu ile yakın zamanda görüşmelere başlayacak. O takımın ise Galatasaray olduğu öne sürüldü.
PERFORMANSI
Mert Hakan Yandaş geride kalan sezon Fenerbahçe forması ile toplam 27 maça çıktı. 30 yaşındaki oyuncu söz konusu müsabakalarda 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Fanatik