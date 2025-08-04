O Takımda Asla Forma Giymem Demişti: Mert Hakan Yandaş Adım Adım Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor: Taraftarlar Şaşkına Dönecek

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Geçen sezon Portekizli teknik direktör Jose Mourinho tarafından şans verilmeyen ve yedek kulübesine çekilen Mert Hakan Yandaş ile ilgili karar verildi. Yıldız oyuncu ezeli rakibe imzayı atıyor.

MERT HAKAN YANDAŞ EZELİ RAKİBİNE İMZAYI ATIYOR

Ortaya çıkan Mert Hakan Yandaş haberleri de gündeme damga vurdu. Milli yıldız ezeli rakibe imzayı atıyor.

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir İstanbul ekibinin oyuncuyu transfer listesine eklediği öğrenildi.

Söz konusu kulüp, tecrübeli futbolcu ile yakın zamanda görüşmelere başlayacak. O takımın ise Galatasaray olduğu öne sürüldü.

PERFORMANSI

Mert Hakan Yandaş geride kalan sezon Fenerbahçe forması ile toplam 27 maça çıktı. 30 yaşındaki oyuncu söz konusu müsabakalarda 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Fanatik