Samsunspor'un Play Off'taki Rakibi Belli Oldu
Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi tamamlandı. Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Panathinaikos-Shakhtar Donetsk oldu.
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Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde yapıldı. Play-off turu kuraları sonucunda eşleşmeler netleşirken, Samsunspor'un muhtemel rakibi de belli oldu.
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos (Yunanistan)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle eşleşti.
Play-off turu maçları, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.
Kaynak: AA
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