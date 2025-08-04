Samsunspor'un Play Off'taki Rakibi Belli Oldu

Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi tamamlandı. Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Panathinaikos-Shakhtar Donetsk oldu.

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Samsunspor'un Play Off'taki Rakibi Belli Oldu
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Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde yapıldı. Play-off turu kuraları sonucunda eşleşmeler netleşirken, Samsunspor'un muhtemel rakibi de belli oldu.

Samsunspor'un Play Off'taki Rakibi Belli Oldu - Resim : 1

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos (Yunanistan)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle eşleşti.

Samsunspor'un Play Off'taki Rakibi Belli Oldu - Resim : 2

Play-off turu maçları, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.

Kaynak: AA

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