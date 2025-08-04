Beşiktaş’tan Gençlik Aşısı! Serdal Adalı Chelsea’nin 2004’lü Yıldızını Kaptı Getiriyor: Havalimanı Dolup Taşacak

Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta transfer bombaları peş peşe geliyor. Orkun Kökçü’yü kadrosuna katan siyah-beyazlı yönetimden sürpriz bir hamle daha geldi. Beşiktaş’tan gençlik aşısı. Başkan Serdal Adalı Chelsea’nin 2004’lü yıldızını kaptı getiriyor. Havalimanı dolup taşacak. İşte detaylar…

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Beşiktaş’tan Gençlik Aşısı! Serdal Adalı Chelsea’nin 2004’lü Yıldızını Kaptı Getiriyor: Havalimanı Dolup Taşacak
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Beşiktaş’ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Chelsea'nin genç yıldızını radarına aldı. Kara Kartal’ın Fransız ön liberoyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ’TAN GENÇLİK AŞISI

Fransız ön libero Lesley Ugochukwu, Beşiktaş'a önerildi. Yönetimin, 21 yaşındaki genç oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü öğrenildi. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Ugochukwu, kariyerinin önemli yıllarını Chelsea'de geçiriyor.

Beşiktaş’tan Gençlik Aşısı! Serdal Adalı Chelsea’nin 2004’lü Yıldızını Kaptı Getiriyor: Havalimanı Dolup Taşacak - Resim : 1

SERDAL ADALI 2004’LÜ YILDIZI KAPTI GETİRİYOR! HAVALİMANI DOLUP TAŞACAK

Genç futbolcunun 2030 yılının yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Chelsea, Ugochukwu'yu 2023 yılında Rennes'ten 27 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Geçen sezon Southampton'da kiralık olarak forma giyen Fransız oyuncu, burada 31 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

Beşiktaş’tan Gençlik Aşısı! Serdal Adalı Chelsea’nin 2004’lü Yıldızını Kaptı Getiriyor: Havalimanı Dolup Taşacak - Resim : 2

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş yönetiminin, genç ön liberoyu takıma kazandırmak adına kiralama formülünü ön planda tuttuğu belirtiliyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar, orta sahaya hem genç hem de yetenekli bir oyuncunun katılması halinde takımın orta saha dinamiklerinin önemli ölçüde güçleneceğini düşünüyor. Ugochukwu'nun top tekniği, oyun görüşü ve defansif katkılarının, Kara Kartal'a orta saha rotasyonunda farklı bir soluk getireceği düşünülüyor.

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Kaynak: Takvim

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