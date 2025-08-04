Fenerbahçe Şampiyonluk Yeminini Etti! Ali Koç 30 Milyon Euroluk Yıldızı Özel Jetiyle İstanbul’a Getiriyor: Hayırlı Olsun

Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar devam ederken peş peşe bomba haberler gelmeye başladı. Benfica’dan eski Galatasaraylı yıldız Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli ekip yılın bombasını patlattı. Başkan Ali Koç, 30 milyon euroluk yıldızı özel jetiyle İstanbul’a getiriyor. Hayırlı uğurlu olsun. İşte sürpriz transferin detayları…

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Şampiyonluk Yeminini Etti! Ali Koç 30 Milyon Euroluk Yıldızı Özel Jetiyle İstanbul’a Getiriyor: Hayırlı Olsun
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu sezon Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe’de transfer bombaları peş peşe geliyor. Özellikle orta saha arayışında olan sarı-lacivertli yönetim aradığı ismi Premier Lig’den buldu. Ali Koç 30 milyon euroluk yırtıcıyı özel jetiyle İstanbul’a getirecek.

FENERBAHÇE’DEN RAKİPLERİNE DİŞ GÖSTERECEK TRANSFER HAMLESİ

Sofyan Amrabat'tan beklediği performansı alamadığı için Fred'in yanına üst seviye bir futbolcu almayı düşünen yönetimin hedefindeki isim belli oldu. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Rodrigo Bentancur ile yakından ilgileniyor. Yönetimin henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ancak kısa süre içinde hem İngiliz kulübü hem de Uruguaylı futbolcunun menajeriyle görüşme yapılacağı ve oyuncunun İstanbul'a getirilmesinin hedeflendiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Şampiyonluk Yeminini Etti! Ali Koç 30 Milyon Euroluk Yıldızı Özel Jetiyle İstanbul’a Getiriyor: Hayırlı Olsun - Resim : 1

ALİ KOÇ 30 MİLYON EUROLUK YILDIZI ÖZEL JETİYLE GETİRECEK

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Bentancur'un Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-lacivertliler bu nedenle transferi normalden daha büyük bir rakama bitirebileceğini düşünüyor.
2022 yılında 19 milyon Euro karşılığında Juventus'tan İngiliz ekibine geçen Rodrigo Bentancur, Arjantin devi Boca Juniors'un altyapısında yetişmiş ve ismini tüm dünyaya duyurmuştu.

Fenerbahçe Şampiyonluk Yeminini Etti! Ali Koç 30 Milyon Euroluk Yıldızı Özel Jetiyle İstanbul’a Getiriyor: Hayırlı Olsun - Resim : 2

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Tottenham'ın kilit isimlerinden biri olan Bentancur tüm kulvarlarda 44 maçta 2976 dakika forma giydi. Uruguaylı futbolcu 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Ümraniyespor’dan Sürpriz Transfer Hamlesi! Galatasaray’ın 2005’li Genç Yıldızı İmzayı Attı: Hayırlı Uğurlu OlsunÜmraniyespor’dan Sürpriz Transfer Hamlesi! Galatasaray’ın 2005’li Genç Yıldızı İmzayı Attı: Hayırlı Uğurlu OlsunSpor

Beşiktaş Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Serdal Adalı 60 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu OlsunBeşiktaş Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Serdal Adalı 60 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu OlsunSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Ali Koç transfer
Son Güncelleme:
Yunus Akgün Avrupa Devlerini Reddetti! 'Sadece Galatasaray'... İşte Yeni Sözleşmesi Yunus Akgün Avrupa Devlerini Reddetti! 'Sadece Galatasaray'
En Bilinçli Ebeveynler Bu Burçlardan Çıkıyor! Onların Çocukları Altın Kaderle Doğuyor En Bilinçli Ebeveynler Bu Burçlardan Çıkıyor! Onların Çocukları Altın Kaderle Doğuyor
Bankalar Kesenin Ağzını Açtı: Ağustos Ayında Emekliler Bayram Edecek! 27 bin TL’ye Varan Promosyon Hesaplara Yatırılıyor Emekliye 27 Bin TL’ye Varan Promosyon!
Beşiktaş Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Serdal Adalı 60 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu Olsun Beşiktaş'tan Sürpriz Transfer! 60 Milyon Euroluk Yıldız İstanbul'a geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Dev Süt Markasının İçinden Çıktı! Her Markette Satılıyordu! Şimdi Hepsi Tek Tek İmha Edilecek Türkiye'nin Dev Süt Markasının İçinden Çıktı! Her Markette Satılıyordu! Hepsi Tek Tek İmha Edilecek
EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem: Bakanlık Hazırladı, Tüm Sistem Sil Baştan! EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem
Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı
TÜİK, Temmuz Enflasyonunu Açıkladı TÜİK, Temmuz Enflasyonunu Açıkladı
Kira Artış Oranı Belli Oldu: Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Ağustos 2025 Kira Zammı Netleşti Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu