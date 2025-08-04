Fenerbahçe Şampiyonluk Yeminini Etti! Ali Koç 30 Milyon Euroluk Yıldızı Özel Jetiyle İstanbul’a Getiriyor: Hayırlı Olsun

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Bu sezon Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe’de transfer bombaları peş peşe geliyor. Özellikle orta saha arayışında olan sarı-lacivertli yönetim aradığı ismi Premier Lig’den buldu. Ali Koç 30 milyon euroluk yırtıcıyı özel jetiyle İstanbul’a getirecek.

FENERBAHÇE’DEN RAKİPLERİNE DİŞ GÖSTERECEK TRANSFER HAMLESİ

Sofyan Amrabat'tan beklediği performansı alamadığı için Fred'in yanına üst seviye bir futbolcu almayı düşünen yönetimin hedefindeki isim belli oldu. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Rodrigo Bentancur ile yakından ilgileniyor. Yönetimin henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ancak kısa süre içinde hem İngiliz kulübü hem de Uruguaylı futbolcunun menajeriyle görüşme yapılacağı ve oyuncunun İstanbul'a getirilmesinin hedeflendiği ortaya çıktı.

ALİ KOÇ 30 MİLYON EUROLUK YILDIZI ÖZEL JETİYLE GETİRECEK

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Bentancur'un Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-lacivertliler bu nedenle transferi normalden daha büyük bir rakama bitirebileceğini düşünüyor.

2022 yılında 19 milyon Euro karşılığında Juventus'tan İngiliz ekibine geçen Rodrigo Bentancur, Arjantin devi Boca Juniors'un altyapısında yetişmiş ve ismini tüm dünyaya duyurmuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Tottenham'ın kilit isimlerinden biri olan Bentancur tüm kulvarlarda 44 maçta 2976 dakika forma giydi. Uruguaylı futbolcu 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi