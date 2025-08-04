Gençlerbirliği, Süper Lig Bütçe Ortalamasının Gerisinde Kaldı

Süper Lig’e yeniden merhaba diyen Gençlerbirliği, mali yapısıyla ligin ortalamasının gerisinde yer aldı.

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Gençlerbirliği, Süper Lig Bütçe Ortalamasının Gerisinde Kaldı
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Başkent ekibi, oyuncu başına 419 bin Euro’luk ortalama bütçesiyle Süper Lig takımları arasında en düşük seviyede kaldı. Takımın toplam piyasa değeri ise 14.66 milyon Euro olarak kayıtlara geçti.

Kadroda en yüksek piyasa değerine sahip mevkiler sıralamasında ilk sırayı 4.80 milyon Euro ile orta saha oyuncuları alırken, onları 4.65 milyon Euro’luk değerle forvet hattı takip etti. Her ne kadar toplam bütçede en düşük rakam 11.95 milyon Euro ile Fatih Karagümrük’e ait olsa da, oyuncu başına düşen bütçede Gençlerbirliği listenin en altında yer aldı.

Sezon başlamadan önce kadroda bazı değişiklikler olması beklenirken, Gençlerbirliği’nin ekonomik durumu teknik heyet ve yönetim açısından dikkatle yönetilmesi gereken bir tablo çiziyor.

Kaynak: İHA

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