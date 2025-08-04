Elazığspor’a 2 Günlük İzin

Seza Çimento Elazığspor, bu sabah yaptığı antrenman sonrası 2 günlük izne ayrıldı.

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Elazığspor’a 2 Günlük İzin
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Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Seza Çimento Elazığspor’da 3. Etap kamp çalışmalarına iki günlük ara verildi.

27 Temmuz’da başladığı 3. Etap kampında iki hazırlık maçı oynayan ve bu maçlardan bir galibiyet, bir beraberlik alan Bordo-Beyazlı ekip, 7 Ağustos’ta konakladığı otelde bir kez daha toplanacak ve 3 hazırlık maçı daha yaparak Erzurum kampını sonlandıracak.

Kaynak: AA

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