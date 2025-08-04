Bengisu Avcı Okyanusları Aştı, Tarih Yazdı

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni aşan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Son Güncelleme:
Bengisu Avcı Okyanusları Aştı, Tarih Yazdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı için gittiği Japonya'da, Tsugaru Kanalı'nı da başarıyla geçti.

Avcı, Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugaru Kanalı'nı geçerek Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk oldu ve tarihe geçti. Saatteki hızı zaman zaman 12 kilometreyi bulan güçlü akıntıları ile ünlü Tsugaru'da 40 kilometreye yakın bir mesafeyi yüzen Avcı'nın yaklaşık 12 saat boyunca aralıksız kulaç attığı ve Hokkaido'ya vardığı bildirildi.

Avcı, bundan önce 6 parkuru tamamlamıştı.

Yunus Akgün Avrupa Devlerini Reddetti! 'Sadece Galatasaray'... İşte Yeni SözleşmesiYunus Akgün Avrupa Devlerini Reddetti! 'Sadece Galatasaray'... İşte Yeni SözleşmesiSpor
Fenerbahçe Şampiyonluk Yeminini Etti! Ali Koç 30 Milyon Euroluk Yıldızı Özel Jetiyle İstanbul’a Getiriyor: Hayırlı OlsunFenerbahçe Şampiyonluk Yeminini Etti! Ali Koç 30 Milyon Euroluk Yıldızı Özel Jetiyle İstanbul’a Getiriyor: Hayırlı OlsunSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Elazığspor’a 2 Günlük İzin Elazığspor’a 2 Günlük İzin
Araba Alacaklar Dikkat! 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu: Bu Modeller Sanayi Yüzü Görmüyor 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu
En Bilinçli Ebeveynler Bu Burçlardan Çıkıyor! Onların Çocukları Altın Kaderle Doğuyor En Bilinçli Ebeveynler Bu Burçlardan Çıkıyor! Onların Çocukları Altın Kaderle Doğuyor
Gençlerbirliği, Süper Lig Bütçe Ortalamasının Gerisinde Kaldı Gençlerbirliği, Süper Lig Bütçe Ortalamasının Gerisinde Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Dev Süt Markasının İçinden Çıktı! Her Markette Satılıyordu! Şimdi Hepsi Tek Tek İmha Edilecek Türkiye'nin Dev Süt Markasının İçinden Çıktı! Her Markette Satılıyordu! Hepsi Tek Tek İmha Edilecek
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Kura Çekimi Belli Oldu! Fenerbahçe Kabusundan Kaçamadı: İşte Avrupa’daki rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Kura Çekimi Belli Oldu!
EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem: Bakanlık Hazırladı, Tüm Sistem Sil Baştan! EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem
Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı
TÜİK, Temmuz Enflasyonunu Açıkladı TÜİK, Temmuz Enflasyonunu Açıkladı