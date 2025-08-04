Galatasaray’da Deprem Üstüne Deprem! Okan Buruk 7 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti: Bavulunu Toplayıp İstanbul’dan ayrıldı

Süper Lig devi Galatasaray’da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Osimhen ve Sane gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılı yönetim, takımdan gönderilecek isimleri netleştirdi. Gelen son dakika ayrılık haberi ise taraftarları şaşkına çevirdi. Galatasaray’da deprem üstüne deprem. Teknik direktör Okan Buruk 7 milyon euroluk yıldızın biletini kesti. İşte sürpriz ayrılığın detayları...

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Galatasaray’da Deprem Üstüne Deprem! Okan Buruk 7 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti: Bavulunu Toplayıp İstanbul’dan ayrıldı
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Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasında bası isimleri düşünmüyor. Deneyimli teknik direktör Okan Buruk’un talimatları doğrultusunda takımdan gönderilecek isimler netleşti. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Polonyalı futbolcu Frankowski, Fransız ekibine imza atmak için İstanbul'dan ayrıldı.

Galatasaray’da Deprem Üstüne Deprem! Okan Buruk 7 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti: Bavulunu Toplayıp İstanbul’dan ayrıldı - Resim : 1

OKAN BURUK 7 MİLYON EUROLUK YILDIZI TAKIMDAN GÖNDERDİ

Teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezon planlarında yer almayan Przemyslaw Frankowski Türkiye’ye veda etti. Devre arası Lens’ten transfer edilen Polonyalı futbolcu yine bir başka Fransız ekibi Rennes ile sarı kırmızılıların anlaşmasının ardından yeni kulübüne imza atmak için İstanbul’dan ayrıldı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

2 kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Ligue 1 temsilcisi Przemyslaw Frankowski’yi zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralayacak. Rennes satın alma opsiyonu için ise 8 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray’da Deprem Üstüne Deprem! Okan Buruk 7 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti: Bavulunu Toplayıp İstanbul’dan ayrıldı - Resim : 2

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın ocakta 1 milyon Euro’ya kiralayıp sezon sonu 7 milyon Euro’ya bonservisini aldığı 30 yaşındaki sağ bek sarı kırmızılı formayla 15 maça çıkarken 1 asist yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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