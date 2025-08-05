Dursun Özbek Sinirden Çıldıracak! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Yılın Transfer Çalımı: Ali Koç 70 Milyon Euroluk Dünya Starını Getiriyor

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Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar devam ederken sürpriz bir hamle geldi. Manchester City'nin dünyaca ünlü kalecisi Ederson'un, menajerler aracılığıyla Kanarya’ya önerildiği ifade edildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın uzun süredir kaleci listesinin ilk sırada yer alan başarılı eldiven Ederson, Fenerbahçe’nin yolunu tutuyor.

MENAJERLER TARAFINDAN FENERBAHÇE’YE ÖNERİLDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, aynı şartlarla Fenerbahçe'ye de oyuncunun aracılar üzerinden önerildiği öğrenildi. Manchester City, Ederson için 15 milyon euro bonservis istiyor. Ederson, yıllık 10 milyon euro maaş ve 3+1 yıllık kontrat talep ediyor.

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Galatasaray'ın ilk talepleri reddettiği belirtilirken, 31 yaşındaki eldivenin aracılar tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi.

Yaşanan bu transfer gelişmesi ise sarı-lacivertli taraftarları heyecana boğdu. Sosyal medyada bu transfer büyük yankı oluştururken gözler Galatasaray cephesinden gelecek olan açıklamalara çevrilmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi