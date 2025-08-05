Xabi Alonso Emri Verdi, Real Madrid Yönetimi Direkt Uyguladı: Arda Güler’e Ağza Alınmayacak Sözler!

Kroos ya da Modric tarzında bir ismi özlediklerini belirten Benito, "Güçlü bir şefimiz yok ve insanlar bunun bizim için bir dezavantaj olabileceğini düşünüyorlar." dedi.

Arda Güler'in zayıf rakiplere karşı oynayabileceğini belirten ve onu güçlüksüzle itham eden eski futbolcu, "PSG maçında gördük ki, Güler'e zor günlerde orta sahayı taşıması gerektiğini söylerseniz, ne kadar güçsüz olduğunu görürsünüz." şeklinde konuştu.