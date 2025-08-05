Xabi Alonso Emri Verdi, Real Madrid Yönetimi Direkt Uyguladı: Arda Güler’e Ağza Alınmayacak Sözler!
Real Madrid’de Xabi Alanso ile birlikte yeni bir düzene gidiliyor. Gözler ise burada milli star Arda Güler’e çevrilmiş durumda. Alanso’nun Güler’e şans verip vermeyeceği merak konusu olurken, deneyimli teknik direktör milli futbolcuya kilit rol biçme kararı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Carlo Ancelotti tarafından şans verilmeyen Arda Güler, Xabi Alanso’nun gelmesiyle birlikte tekrardan sahalara geri döndü. İspanyol hocanın yıldızı haline gelen Güler ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
El Espanol'da yer alan habere göre İspanya'da bazı gazeteci ve taraftarlar, Xabi Alonso'nun bu tercihini doğru bulmuyor.
Real Madrid'in Modric ve Toni Kroos sonrası bu bölgede daha deneyimli bir isme sahip olması gerektiği belirtilirken kulübün transfer yapması istendi.
Real Madrid altyapısında forma giyen eski futbolcu Alvaro Benito ise taraftarlarla bir anket yaptığını belirtirken, "Herkes bana, 'Hey, Xabi'nin projesi çok iyi görünüyor, ama bir orta saha oyuncumuz eksik.' diyor." ifadelerini kullandı.
Kroos ya da Modric tarzında bir ismi özlediklerini belirten Benito, "Güçlü bir şefimiz yok ve insanlar bunun bizim için bir dezavantaj olabileceğini düşünüyorlar." dedi.
Arda Güler'in zayıf rakiplere karşı oynayabileceğini belirten ve onu güçlüksüzle itham eden eski futbolcu, "PSG maçında gördük ki, Güler'e zor günlerde orta sahayı taşıması gerektiğini söylerseniz, ne kadar güçsüz olduğunu görürsünüz." şeklinde konuştu.