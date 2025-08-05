Bomba Transferde Çarpıcı Detay! Kerem Aktürkoğlu'nu İkna Eden 2 Fenerbahçeli Belli Oldu

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Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar devam ediyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun talimatları doğrultusunda takıma ek takviyede bulunmak isteyen sarı-lacivertli yönetimden öncelikli hedef Kerem Aktürkoğlu.

Galatasaray'ın eski yıldızı Aktürkoğlu için bastıran Fenerbahçe, Benfica ile pazarlık masasında. Kulübünde mutsuz olan futbolcu ile sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı iddia edilirken, her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Takvim'in haberine göre; Kerem Aktüroğlu 4.5 milyon euro garanti ücret ve bonuslar içeren teklifi kabul etti. Bunun üzerine Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve yönetici Hakan Safi dün Lizbon'a giderek Benfica ile masaya oturdu. Portekiz ekibinin 25 milyon euroluk talebine karşın sarı-lacivertlilerin 15 milyon euro ve bonus içeren bir teklif yaptığı öğrenildi.

2 FENERBAHÇELİ MİLLİ YILDIZI İKNA ETTİ

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun ikna süreciyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıkardı. Milli futbolcunun görüşmelerin başında, hem Galatasaray hem de Fenerbahçeli taraftarlardan gelebilecek olası tepkiler nedeniyle bir hayli endişeli olduğu belirtildi. Ancak İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Kerem'le görüştüğü ve "Hiç canını sıkma. Fenerbahçe camiası seni bağrına basar" dediği, yıldız futbolcunun bu sözler sonrası sarı-lacivertlilere "evet" dediği ifade edildi.

Alınan bilgilere göre yıldız futbolcunun tüm ailesi Fenerbahçe taraftarı. Bu nedenle Kerem'in çubuklu formayı giymesi konusunda ailesinin çok istekli olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi