Bomba Transferde Çarpıcı Detay! Kerem Aktürkoğlu'nu İkna Eden 2 Fenerbahçeli Belli Oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin gündeminde olan ve ismi sık sık anılan Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde çarpıcı bir detay yaşandı. Taraftarların tepkisini çeken transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Milli yıldız için sarı-lacivertli formayı giyen iki ismin devreye girdiği iddia edildi. İkna olan Kerem'in yakın dönemde imza atması bekleniyor. İşte o iki isim ve detaylar...

Son Güncelleme:
Bomba Transferde Çarpıcı Detay! Kerem Aktürkoğlu'nu İkna Eden 2 Fenerbahçeli Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar devam ediyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun talimatları doğrultusunda takıma ek takviyede bulunmak isteyen sarı-lacivertli yönetimden öncelikli hedef Kerem Aktürkoğlu.

Galatasaray'ın eski yıldızı Aktürkoğlu için bastıran Fenerbahçe, Benfica ile pazarlık masasında. Kulübünde mutsuz olan futbolcu ile sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı iddia edilirken, her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Takvim'in haberine göre; Kerem Aktüroğlu 4.5 milyon euro garanti ücret ve bonuslar içeren teklifi kabul etti. Bunun üzerine Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve yönetici Hakan Safi dün Lizbon'a giderek Benfica ile masaya oturdu. Portekiz ekibinin 25 milyon euroluk talebine karşın sarı-lacivertlilerin 15 milyon euro ve bonus içeren bir teklif yaptığı öğrenildi.

Bomba Transferde Çarpıcı Detay! Kerem Aktürkoğlu'nu İkna Eden 2 Fenerbahçeli Belli Oldu - Resim : 1

2 FENERBAHÇELİ MİLLİ YILDIZI İKNA ETTİ

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun ikna süreciyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıkardı. Milli futbolcunun görüşmelerin başında, hem Galatasaray hem de Fenerbahçeli taraftarlardan gelebilecek olası tepkiler nedeniyle bir hayli endişeli olduğu belirtildi. Ancak İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Kerem'le görüştüğü ve "Hiç canını sıkma. Fenerbahçe camiası seni bağrına basar" dediği, yıldız futbolcunun bu sözler sonrası sarı-lacivertlilere "evet" dediği ifade edildi.

Bomba Transferde Çarpıcı Detay! Kerem Aktürkoğlu'nu İkna Eden 2 Fenerbahçeli Belli Oldu - Resim : 2

Alınan bilgilere göre yıldız futbolcunun tüm ailesi Fenerbahçe taraftarı. Bu nedenle Kerem'in çubuklu formayı giymesi konusunda ailesinin çok istekli olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş’a Hollandalı Stoper Sürprizi! Serdal Adalı 2004’lü Yıldızı Kaptı Getiriyor: Hayırlı Uğurlu OlsunBeşiktaş’a Hollandalı Stoper Sürprizi! Serdal Adalı 2004’lü Yıldızı Kaptı Getiriyor: Hayırlı Uğurlu OlsunSpor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe transfer
Son Güncelleme:
O İllerimizde Yaşayan Vatandaşlar Dikkat! Meteoroloji Üstüne Basa Basa Uyardı: Birden Vuracak Islatıp Geçecek Meteoroloji'den 30 ile sağanak yağış uyarısı
Beşiktaş’a Hollandalı Stoper Sürprizi! Serdal Adalı 2004’lü Yıldızı Kaptı Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Beşiktaş’a Hollandalı Stoper Sürprizi!
Fenerbahçe Şokta! Kerem Aktürkoğlu Transferine Engel Çıktı! O Uçak Boş mu Dönecek? Fenerbahçe Şokta! Kerem Aktürkoğlu Transferine Engel Çıktı! O Uçak Boş mu Dönecek?
5 Ağustos'un Şanslı Burcu Belli Oldu: O Saatte Yapılırsa Her Şey Değişecek 5 Ağustos'un Şanslı Burcu Belli Oldu: O Saatte Yapılırsa Her Şey Değişecek
ÇOK OKUNANLAR
2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu! Bağ-Kurluya Erken Emeklilik, 3600 Ek Gösterge, 100 Bin Taşerona Kadro… 2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu!
Türkiye’yi Sarsan ‘Sahte Diploma’ Skandalında Şok! Ortaokul Mezunu Torbacı ‘Başkomiser’ Oldu Türkiye’yi Sarsan ‘Sahte Diploma’ Skandalında Şok! Ortaokul Mezunu Torbacı ‘Başkomiser’ Oldu
Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor
Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış ve Fırtına Kapıda Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış ve Fırtına Kapıda
Turkcell'den Dev Satış! Operasyonlarını Sonlandırdı Turkcell'den Dev Satış! Operasyonlarını Sonlandırdı