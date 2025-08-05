Beşiktaş’a Hollandalı Stoper Sürprizi! Serdal Adalı 2004’lü Yıldızı Kaptı Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun

Beşiktaş’ta gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar devam ediyor. Stoper bölgesine ek takviyede bulunmak isteyen siyah-beyazlı ekipten peş peşe hamleler gelmeye devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş’a Hollandalı stoper sürprizi. Serdal Adalı 2004’lü yıldızı kaptı getiriyor. Hayırlı uğurlu olsun. İşte sürpriz transferin detayları…

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Beşiktaş’a Hollandalı Stoper Sürprizi! Serdal Adalı 2004’lü Yıldızı Kaptı Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun
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Süper Lig’de bu sezon üst sıralara oynamak isteyen Beşiktaş’ta transfer mesaisi sürüyor. Forvet hattına yıldız isimleri getiren siyah-beyazlı yönetim bu sefer stoper bölgesine genç bir yıldızı gündemine aldı. Kara Kartal, gündemine Hollandalı yıldız Rav van den Berg’i aldı.

BEŞİKTAŞ’TAN HOLLANDALI STOPER TRANSFERİ

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, defans hattına yeni bir isim katmak için harekete geçti. Yönetim, Hollanda futbolunun genç yeteneklerinden biri olan Rav van den Berg’i radarına aldı. Genç stoper, Avrupa’daki birçok kulübün ilgisini çekmeye devam ederken, Kara Kartal da bu yarışa dahil oldu.

Beşiktaş’a Hollandalı Stoper Sürprizi! Serdal Adalı 2004’lü Yıldızı Kaptı Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 1

BEŞİKTAŞ’IN İLGİLENDİĞİ RAV VAN DEN BERG KİMDİR?

Rav van den Berg, özellikle son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken bir savunma oyuncusu. Hızı, oyun okuma kabiliyeti ve fiziksel yapısıyla öne çıkan genç futbolcu, geleceğin önemli stoperlerinden biri olarak görülüyor. Beşiktaş’ın bu hamlesi, genç ve potansiyelli isimlere yönelme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Beşiktaş’a Hollandalı Stoper Sürprizi! Serdal Adalı 2004’lü Yıldızı Kaptı Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 2

TRANSFER REKABETİ ARTMIŞ DURUMDA

Beşiktaş’ın van den Berg için devreye girmesi, transfer piyasasında rekabeti artırabilir. Oyuncuya başka kulüplerin de ilgi gösterdiği bilinirken, siyah-beyazlıların bu transferi bitirebilmesi için hızlı ve kararlı adımlar atması bekleniyor. Transfer süreciyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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