Arabistan’da İstediğini Bulamamıştı: Fatih Terim’in Yeni Adresi Belli Oldu! Yarın Görüşmeye Gidiyor

Süper Lig devi Galatasaray’da büyük işlere imza atan ardından Yunanistan takımı Panathinaikos ve Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim’in yeni adresi belli oldu. Yarın bizzat görüşmeye gidiyor. İşte Fatih Terim’in çalıştıracağı yeni takımı…

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Arabistan’da İstediğini Bulamamıştı: Fatih Terim’in Yeni Adresi Belli Oldu! Yarın Görüşmeye Gidiyor
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Türk futbolunun efsanevi isimlerinden Fatih Terim’in yeni adresi belli oldu. Ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. 71 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir takım çalıştıracak. Terim, yarın görüşme için Dubai'ye gidecek.

Arabistan’da İstediğini Bulamamıştı: Fatih Terim’in Yeni Adresi Belli Oldu! Yarın Görüşmeye Gidiyor - Resim : 1

FATİH TERİM’İN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Transfermarkt'ın haberine göre 71 yaşındaki çalıştırıcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir takım çalıştıracak. Habere göre Terim, bugün görüşme için Dubai'ye gidecek.

ARABİSTAN’DA İSTEDİĞİNİ BULAMAMIŞTI

Geçen sezonun ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, büyük ses getirdi. 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam sezonun bitimiyle ise Arap ekibinden ayrıldı.

Arabistan’da İstediğini Bulamamıştı: Fatih Terim’in Yeni Adresi Belli Oldu! Yarın Görüşmeye Gidiyor - Resim : 2

ARABİSTAN KARNESİ

Fatih Terim, son olarak çalıştırdığı Al-Shabab'ın başında 23 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan 71 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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